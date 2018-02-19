Миротворцы будут там же, где и «дорожная карта» Минских соглашений, – эксперт. Новости

Переговоры о миротворческой миссии ООН на Донбассе имеют весьма призрачные перспективы. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Вспомните, как лидеры четырех стран давали поручения в позапрошлом году министрам разработать "дорожную карту" имплементации Минских соглашений. И где эта "дорожная карта"? Там же будет и план реализации американского плана», – говорит он.

По его мнению, Россия не воспринимает переговоры с США по миротворцам на Донбассе всерьез. «Потому что для России – это игра, а для некоторых наших западных партнеров – это способ говорить: "Ну, мы ж работаем, мы же настаиваем, мы же призываем Россию, чтобы она опомнилась, но она еще не опомнилась! Ну, мы будем еще раз призывать"», – считает Огрызко.

Он добавил, что доверять словам помощника президента РФ Владислава Суркова о позиции России по миротворцам не стоит: «Это не та страна, это не те принципы».

Как сообщалось ранее, директор Центра исследования России Владимир Огрызко также считает, что президент РФ Владимир Путин в случае введения международного контингента может использовать миротворцев на Донбассе в своих целях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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