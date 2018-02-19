Тука рассказал, когда Россия может пойти на уступки по Донбассу. Новости

Заставить Россию пойти на компромиссы в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе могут только экономические санкции. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Исключительно в том случае, когда сопротивление, которое оказывает Российская Федерация, станет слишком дорогостоящим, как с точки зрения экономических потерь для экономики РФ, так и с точки зрения политических рисков и политических потерь, которые она несет», – говорит он.

По его мнению, о добровольных уступках России говорить не приходится. «Ни о какой доброй воле, ни о какой любви к миру и к ближнему, к сожалению, с руководством этого государства договариваться нет смысла абсолютно. Исключительно давление», – считает Тука.

Он добавил, что, если Россия не согласится на миротворцев на Донбассе, санкции США будут усилены, а они сильно влияют на близкое окружение президента РФ. «У меня есть инсайдерская информация российской "элиты" о последних пакетах санкций, которые введены США, персональные. Скажем так – реакция очень нервная. Это действительно так… Я думаю, что именно такими точечными влияниями будет успех на протяжении примерно полугода», – сказал замминистра МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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