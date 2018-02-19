В «ЛНР» погибли двое горняков . Новости

В «ЛНР» погибли 2-е горнорабочих. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«В Свердловске в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную машину, погиб поверхностный горнорабочий центральной обогатительной фабрики. В Первомайске в результате добычи угля в несанкционированной горной выработке произошло обрушение породы на глубине 7 метров, вследствие чего погиб мужчина. Тело извлечено на поверхность – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что первый погибший – 1984 года рождения, второй – 1975 года рождения.

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