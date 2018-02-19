В Должанске сорвали и выбросили флаг «ЛНР» (Видео). Новости

В Должанске (до переименования Свердловск, НКТ*, Луганская область) парни сорвали с флагштока флаг «ЛНР» и выбросили. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На днях в Свердловске молодежь снова рвала ненавистные тряпки. Ну не хотят молодые люди жить в концлагере, не хотят», – написано в комментарии к видео.
Во время съемок парни назвали флаг тряпкой.
#Свердловск, опять #укроДРГ фулюганют pic.twitter.com/t813t3ILfh— Necro Mancer (@666_mancer) 19 февраля 2018 г.
Напомним, в «ДНР» установили уголовную ответственность «за осквернение флага».
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория,*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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