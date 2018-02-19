В Должанске сорвали и выбросили флаг «ЛНР» (Видео). Новости

В Должанске (до переименования Свердловск, НКТ*, Луганская область) парни сорвали с флагштока флаг «ЛНР» и выбросили. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На днях в Свердловске молодежь снова рвала ненавистные тряпки. Ну не хотят молодые люди жить в концлагере, не хотят», – написано в комментарии к видео.

Во время съемок парни назвали флаг тряпкой.

Напомним, в «ДНР» установили уголовную ответственность «за осквернение флага».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория,*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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