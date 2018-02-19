По срокам введения миротворцев на Донбасс пока нет конкретики, – Тука. Новости

В вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс речь идет об огромных деньгах, которые еще надо найти, а о сроках введения международного контингента в Украину говорить пока рано. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Участие в миротворческих миссиях является довольно престижным для любой страны. Очень часто страны, чей контингент направляется, также частично финансируют деятельность своих военных», – говорит он.

По его словам, миротворцев на Донбассе будут финансировать в первую очередь ООН и США. «Есть такой пул государств, состоятельных государств, которые в любой точке мира поддерживают состояние мира. Эти государства, как правило, выступают в качестве дополнительных доноров», – продолжил Тука.

Он отметил, что о том, когда могут быть введены миротворцы на Донбасс, говорить пока рано. «Это очень неконкретный вопрос, потому что существует много факторов. В Косово, например, после решения о введении миротворческой миссии миссия фактически переместилась на территорию Косово через два дня, но в других случаях иногда это может занимать и год, и полтора, и два», – сказал замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, по мнению Георгия Туки, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью-либо сторону миротворцы не будут.

На Мюнхенской конференции по безопасности ООН был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Эксперты отмечают, что варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Предварительно, стоимость миротворцев в Украине оценивают в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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