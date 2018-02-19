Путин планирует использовать миротворцев на Донбассе в своих целях, – мнение. Новости

У президента Российской Федерации Владимира Путина есть свои планы по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Я не верю в то, что Россия может просто так уйти и сказать: "Вы знаете, мы ошиблись". Вот представьте себе царя, который заявляет подданным: "На меня нашла какая-то черная туча, глупость я сделал, извините меня". Это не в российской политической традиции», – говорит он.

По его словам, политика президента России не изменится к образу миротворца. «Я не верю в то, что Путин просто так уйдет из Донбасса. Ему нужен Донбасс, как инструмент дестабилизации всего того, что делается в Украине, всего-навсего. Поэтому он и выдвинул инициативу миротворцев, которые должны охранять этот инструмент», – продолжает Огрызко.

Экс-глава МИД Украины считает, что миротворческую миссию ООН президент России намерен использовать в своих целях. «Они [миротворцы] должны оберегать этот анклав, который будет постоянной занозой для Украины. На все реалистичные предложения, в частности, миротворцев на всей оккупированной территории нам говорят: "Ни в коем случае, это будет означать геноцид народа, который живет на оккупированной части"», – сказал он.

Огрызко добавил, что в благие намерения Путина не верят и европейские политики, а при тех обстоятельствах, о которых говорит Россия, миротворцев на Донбассе не будет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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