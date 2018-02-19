Сводка из зоны АТО за 18 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево противник вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметы, НВФ нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На донецком направлении НВФ применили минометы калибром 120 мм в районе Широкино на Приазовье.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под огонь с позиций ВСУ попали районы 5-ти населенных пунктов, в том числе поселки Старомихайловка на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, села Саханка Новоазовского района и Спартак».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники и поселка Калиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».