Тука назвал важный нюанс при подготовке введения миротворцев на Донбасс. Новости

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс понадобится серьезная подготовительная работа, в которой нужно не упустить важный нюанс. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Это необходимость информационной подготовки местного населения. Мы неоднократно были свидетелями того, как российские СМИ подают возможность появления миссии ООН, как оккупацию Донбасса. Конечно, такой тезис вызовет протесты местного населения, а для того, чтобы это преодолеть нужно делать целую подготовительную кампанию. Это также определенное время», – говорит он.

По его словам, технический план введения миротворческой миссии разрабатывается ООН с применением уже наработанных механизмов. «Когда мы говорим о миротворцах, у нас в воображении только военные в голубых касках и какая-то автомобильная техника белого цвета, но это всего лишь не более 20% от состава миссии. В состав миротворческой миссии входит и оказание гуманитарной помощи, и, если позволяет мандат, организация местной власти, и проведение выборов – очень много факторов, которые влияют на повседневную жизнь гражданского населения», – рассказал Тука.

Как сообщалось ранее, по мнению Георгия Туки, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но о сроках ее введения говорить пока рано.

На Мюнхенской конференции по безопасности ООН был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Эксперты отмечают, что варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Предварительно, стоимость миротворцев в Украине оценивают в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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