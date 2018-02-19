Решение о миротворцах на Донбассе будет приниматься в ООН без Украины, – эксперт. Новости

Украина не сможет повлиять на решение Совета Безопасности ООН, когда он начнет прорабатывать вопрос миротворческой миссии на Донбассе, поскольку не является членом Совбеза ООН и технический план будет проходить за закрытыми дверями. Об этом рассказал международный эксперт по миротворческим миссиям ООН Яакко Оксанен.
«Это называется – консультации за закрытыми дверями, в которых принимают участие члены Совбеза ООН, их 15 разных стран, 5 – постоянных членов и 10 – непостоянных. Когда люди выйдут с переговоров и у них будет готово предложение на обсуждение, чтобы начать такую миссию, тогда это решение становится публичным и идет на голосование», – говорит он.
По его словам, Украине нужно очень активно себя вести в ходе процесса обсуждения миротворческой миссии ООН для Донбасса. «Украина, как член ООН, должна активно себя вести, и как страна-хозяин, призывать другие страны принимать участие в этом процесс. Мандат принимается странами-членами Совета Безопасности, 5 из них имеют право вето, поэтому они могут это решение остановить и снова отправить на обсуждение Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности», – сказал Оксанен.
Напомним, в июне 2017 года Генеральная Ассамблея ООН избрала Кот-д'Ивуар, Экваториальную Гвинею, Кувейт, Перу и Польшу в качестве непостоянных членов Совета Безопасности на ближайшие два года. С 1 января 2018 года они заменили в Совбезе ООН Египет, Японию, Сенегал, Украину и Уругвай.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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