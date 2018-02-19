В зоне АТО военнослужащий застрелил сослуживца. Новости

В одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, 18 февраля в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи, затем его эвакуировали в военное медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. Ведется следствие.

Напомним, в правоохранительных органах сообщили подробности трагедии в Донецкой области в селе Бердянское, в результате которой были расстреляны четверо морских пехотинцев.

Читайте также: