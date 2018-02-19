В «ДНР» пугают отключением «Интертелекома», но поднимают цены на sim-карты. Новости

После того, как в «ДНР» отключили оператора Vodafone (МТС), в «республике» началась настоящая охота за sim-картами доступного пока здесь украинского оператора «Интертелеком», а также за телефонами, поддерживающими стандарт CDMA (стандарт «Интертелекома»). При этом в «ДНР» активно распространяется информация, что в марте «Интертелеком» работать перестанет. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Абоненты отмечают, что сигнал у «Интертелекома» – стабильный:

Катык, Макеевка: «У нас последнюю неделю ажиотаж. Покрытие ["Интертелекома"] стабильное, многие, у которых есть старые роутеры, продлили контракты и работают в связке с вайбером на водафоновский номер. По Макеевке покрытие точно устойчивое»;

Макеевчанин: «Жители Макеевки и ДНР в целом, а вы знаете, что в ДНР до сих пор работает украинский оператор сотовой связи "Интертелеком"? Который менее разрекламирован, чем МТС, не составляет никому конкуренции, так как работает на другом стандарте связи, его почему-то никогда не трогает ДРГ, он исправно ловит на всей территории ДНР, также предоставляет услуги мобильного 3G-интернета куда лучшего качества и скорости, нежели "Феникс"»;

Анна: «Как хорошо, что хоть есть "Интертелеком", одна-единственная связь осталась»;

Zoran: «Да, и еще этот оператор предоставляет такую услугу, как SIP-номер, т. е. интернет-телефон, что означает, что даже если не будет покрытия, все равно можно будет звонить через интернет»;

Алексей: «Да уже рад бы долбанным "Фениксом" пользоваться, так нет же его нигде! Зла не хватает»;

Сергей: «Спасибо за рекламу, завтра пойду – узнаю тарифы! С "Феникса" дорого звонить за кордон».

Люди подтверждают, что сигнал данного оператора доступен в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке, Ясиноватой и других неподконтрольных Украине городах.

В связи с ажиотажем поднялась и стоимость стартовых пакетов «Интертелекома»: в «ДНР» их продают по 300-400 руб. (144-192 грн по местному курсу). «"Интертелеком" – обещают покрытия Донецк и Макеевка. Любителей сорвать куш уже прет: sim-карта с тарифным планом "Единая страна" при цене в 35 грн [на подконтрольной территории] в Донецке стоит 400 руб.», – пишет пользователь с ником Necro Mancer.

Но и за такие деньги купить сим-карту сложно. «Ожидаем поступления сим-карт для "Интертелеком". Ориентировочно вторник-среда (20-21 февраля). Покрытие в ДНР – 95%. Цена пакета – 300 руб. Количество ограничено», – говорится в одном из объявлений местного «дистрибьютора».

Жители Донецка у «дистрибьютора» интересуются реальностью информации о возможных отключениях «Интертелекома»:

Анна: «Что скажете по поводу слухов о прекращении работы "Интертелекома" с марта? Типа отберут под 3g "Феникса". Это технически возможно?»;

«3G Донецк»: «Нет, останавливать не планируется, и ДНР заинтересована в связи с внешним миром. "Феникс" такую возможность дать не может. Умышленно отключать не станут».

Однако распространяются и сообщения противоположного содержания. «Интертелеком в ОРДЛО* – до весны, так что CDMA-трубки, модемы и старпаки покупать не спешите. С 19 февраля по 23 февраля – профилактика телевышек с переносом некоторых ТВ-каналов до освобождения (отжатия) диапазона 800 МГц под "Донтелеком" вместо "Интертелекома"», – пишет автор поста.

«Все! Теперь начнут переходить на "Интертелеком", потом его закроют, чтобы люди продолжали покупать Феникс!», – прогнозирует Артем.

Напомним, в «ДНР» до сих пор принимается сигнал украинского мобильного оператора «Интертелеком». Он работает на особом стандарте CDMA, поэтому оператор не был столь популярным в Донецкой области. Несмотря на то, что в Донецке продолжают работать бывшие офисы «Интертелекома» (правда, при «ДНР» они сменили вывеску на «ДонТелеком Сервис»), стартовые пакеты активно распродаются и «с рук».

При этом в ноябре 2016 года на подконтрольной Украине территории в офисах «Интертелекома» были проведены обыски. Тогда СБУ заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы «Интертелеком» помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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