На Луганщине задержали журналиста, сделавшего замечание полицейским. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) за замечания о нарушении дорожного движения задержали журналиста Ивана Полупанова. Об этом говорится в видеосюжете «UA.Donbass».

Момент задержания зафиксирован на видео. Патрульным полицейским журналист сделал замечание, что их авто стоит на желтой линии, нарушая правила дорожного движения. Полицейские ответили, что с включенным проблесковым маячком они имеют право отступать от правил. Далее правоохранители и журналист вступили в конфликт, после чего последнего повалили на землю и надели на него наручники. «Вы задержаны за то, что трепали полицейского за форменную одежду», – сказала представитель полиции.

По словам юриста, общественного деятеля Анатолия Рыжкова, данный инцидент является показателем безнаказанности и невозможности управлять своим психологическим состоянием.

«Это очень опасные люди, которые наделены полномочиями государством. Я боюсь таких людей, которые в неадекватном состоянии угрожают людям, которые просто фиксируют какие-то обстоятельства вокруг этих полицейских», – сказал юрист.

По его словам, после того, как журналист был доставлен в полицию, правоохранители начали прикрывать свои противоправные действия, и им в этом помогает руководство. Рыжков считает, что полицейские показывают свою безнаказанность в этом случае. «Патрульный отталкивает Полупанова раз, отталкивает два, потом эта барышня хватает Полупанова за ноги и валит на землю», – описывает юрист задержание.

Теперь журналиста обвиняют в нападении на полицейского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»