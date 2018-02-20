На Луганщине задержали журналиста, сделавшего замечание полицейским. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) за замечания о нарушении дорожного движения задержали журналиста Ивана Полупанова. Об этом говорится в видеосюжете «UA.Donbass».
Момент задержания зафиксирован на видео. Патрульным полицейским журналист сделал замечание, что их авто стоит на желтой линии, нарушая правила дорожного движения. Полицейские ответили, что с включенным проблесковым маячком они имеют право отступать от правил. Далее правоохранители и журналист вступили в конфликт, после чего последнего повалили на землю и надели на него наручники. «Вы задержаны за то, что трепали полицейского за форменную одежду», – сказала представитель полиции.
По словам юриста, общественного деятеля Анатолия Рыжкова, данный инцидент является показателем безнаказанности и невозможности управлять своим психологическим состоянием.
«Это очень опасные люди, которые наделены полномочиями государством. Я боюсь таких людей, которые в неадекватном состоянии угрожают людям, которые просто фиксируют какие-то обстоятельства вокруг этих полицейских», – сказал юрист.
По его словам, после того, как журналист был доставлен в полицию, правоохранители начали прикрывать свои противоправные действия, и им в этом помогает руководство. Рыжков считает, что полицейские показывают свою безнаказанность в этом случае. «Патрульный отталкивает Полупанова раз, отталкивает два, потом эта барышня хватает Полупанова за ноги и валит на землю», – описывает юрист задержание.
Теперь журналиста обвиняют в нападении на полицейского.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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