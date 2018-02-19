На Донетчине на карантин закрыты 109 школ. Новости

В Донецкой области сохраняется нестабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

В Донецкой обл. с 9 февраля по 15 февраля заболели гриппом и ОРВИ 11 тыс. 444 человека, что ниже эпидемического уровня на 32,4%. Дети до 17 лет среди всех заболевших составляют 70,8% (8 тыс. 106 случаев).

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 2917 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 56,3%, а также выше уровня прошлой недели на 2%.

В области закрыты 109 школ, в которых учатся 34 тыс. 996 учеников (по 1 школе – в Торецке, Славянском и Великоновоселковском районах, 3 школы – в Угледаре, 4 школы – в Новогродовке, по 5 школ – в Авдеевке и Мангушском р-не, 6 школ – в Марьинском р-не, 8 школ – в Мариуполе, 9 – в Волновахском р-не, по 11 школ – в Селидово и Мирнограде, 13 школ – в Дружковке, 15 школ – в Александровском р-не, 16 школ – в Покровске).

Из всех заболевших госпитализированы 368 человек. 79,8% от числа госпитализированных – дети до 17 лет.

На территории Украины, по данным эпиднадзора, заболели 258 тыс. 36 человек, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 665,2 на 100 тыс. населения, что на 16,8% выше уровня прошлой недели.

Напомним, со 2 по 8 февраля в Донецкой области заболели гриппом и ОРВИ 11 тыс. 94 человека.

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