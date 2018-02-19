Гримчак уверен, что мир не устал от вооруженного конфликта на Донбассе. Новости

Несмотря на то, что инициативу о миротворческой миссии ООН на Донбассе международному сообществу представила Россия, вводиться миротворческий контингент на восток страны будет только на условиях Украины. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Что касается Мюнхенской конференции – это была первая конференция, на которой были представлены расчеты вооруженных сил, полицейских сил, сколько примерно нужно и это все обсуждалось», – говорит он.

По его мнению, в ходе этого мероприятия президент Украины Петр Порошенко провел ряд важных встреч с международными партнерами и организациями, в частности, с представителями ООН и НАТО по вопросам миротворцев на Донбассе, которые поддерживают введение международного контингента на всю неподконтрольную территорию, включая границу с РФ. «Понятно, что Россия пока не готова к этому, но два года назад она была не готова вообще к размещению миротворческой миссии ООН и категорически была против», – считает Гримчак.

Замминистра МинВОТ уверен, что международное давление на Российскую Федерацию из-за вооруженного конфликта на Донбассе продолжится. «То, что Россия не хочет принимать те условия, которые весь цивилизованный мир принял уже, это просто говорит о том, что нежелание договариваться сейчас приведет к тому, что придется договариваться на худших условиях, только позже. Цивилизованный мир считает Россию агрессором, который нарушил международные договоры и напал на Украину», – сказал он.

Гримчак добавил, что международные партнеры не утратили интерес к решению конфликта на Донбассе, активные переговоры продолжаются: «Дипломатия решается не только на открытых площадках, но и на двухсторонних встречах, а их было много и все они были успешные. Что касается того, устал ли мир от Украины, я скажу – нет. Встречи проходят, санкции накладываются».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: