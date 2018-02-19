Этапы введения миротворцев на Донбасс нужно согласовывать сразу, – Тука. Новости

Постепенное согласование этапов международного контингента и его мандата для пребывания на Донбассе может привести к срыву миротворческой миссии ООН. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Поэтапное решение вопроса обсуждается уже больше года. Единственное предупреждение, что поэтапный ввод должен приниматься Совбезом ООН в самом начале, а не разбиваться поэтапно, потому что наш противник – Российская Федерация – в случае поэтапного утверждения Совбезом ООН может в любой момент заблокировать дальнейшие этапы этих процессов. Поэтому нужно принимать решение сначала на все три этапа», – говорит он.
По его мнению, в принятии решения по миротворческой миссии ООН много внешних факторов, на которые Украина не может повлиять. «В первую очередь, это позиция России, поэтому я считаю, что не нужно снимать с России частично санкции, а наоборот – усиливать их. Так как страна воспринимает исключительно позицию силы, то нужно демонстрировать свою силу, не вооруженную силу в XXI веке, а силу интеллектуальную, политическую, экономическую, финансовую – этого хватит для того, чтобы переубедить руководство Российской Федерации», – считает Тука.
Как сообщалось ранее, по мнению Георгия Туки, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, а согласиться на это Россия может только под давлением санкций США.
На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.
Эксперты отмечают, что варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Предварительно, стоимость миротворцев в Украине оценивают в 1 млрд евро в год.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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