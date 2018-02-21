В Украине продукты дорожают быстрее, чем в самых негативных прогнозах. Новости

В 2018 году в Украине цены на продукты питания растут значительно быстрее, чем эксперты предполагали в прогнозах. Об этом сегодня, 21 февраля, в эфире телеканала «NewsOne» рассказал генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Продукты растут в цене и значительно более высокими темпами, чем это предполагал Кабинет министров, потому что по официальной инфляции овощи выросли в январе на 10%, а по данным аналитиков – выросли в цене минимум на 20%. Мы увидим, что уже в феврале государственная статистика уже потянет тот рост цен, который был месяцем ранее», – говорит он.

По его словам, уже сейчас можно говорить о том, что рост цен на продукты питания гораздо более высокий, чем предполагалось в правительственных и экспертных прогнозах. «Если мы говорим об овощах, которые подорожали за год на 35%, то они не являются лидером, потому что с учетом февраля мясо в среднем выросло в цене на 40%. Кабинет министров закладывал инфляцию на весь год в 9%, мы говорили – как минимум о 12%, при этом продукты питания по нашим оценкам должны были подорожать в среднем на 15%. Но уже январь и февраль показывают, что все развивается по гораздо негативному сценарию», – сказал Дорошенко.

Как сообщалось ранее, Дорошенко прогнозировал, что в этом году в Украине продукты питания будут стоить на 12% дороже, чем в Польше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: