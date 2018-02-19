В «ДНР» в ДТП попала «скорая помощь». Новости

В неподконтрольной Макеевке произошло ДТП. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Макеевка. ДТП. 9:20 Улица Московская, остановка "Москва". "Скорая помощь" и "Фольцваген"», – написал автор поста.

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