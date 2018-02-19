Восстановление Донбасса: В ООН назвали приоритетные направления помощи Украине. Новости

Благодаря финансовой поддержке, которую оказывает Япония Украине с 2015 года, были реализованы ряд крупных проектов, среди которых восстановление 30 социально-экономических объектов инфраструктуры на Донбассе. Сегодня Япония пообещала предоставить финансирование еще 7 проектам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, во время пресс-конференции сказал координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

«Благодаря финансовой поддержке Японии, с 2015 года было восстановлено более 30 социально-экономических объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях (мосты, школы, насосные станции, больницы и т.д.). Сегодня Япония пообещала предоставить финансирование еще 7 амбициозных проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности Международной организацией по миграции (МОМ), Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», – рассказал он.

Уокер напомнил, что недавно ООН подписала рамочное соглашение о партнерстве с Украиной до 2022 года. «Целью этого соглашения является обеспечение устойчивого развития и развитие потенциала, обеспечение доступа к качественным социальным услугам и социальной защите, инклюзивное включение общества, демократизация, верховенство права, безопасность граждан, наибольший акцент будет делаться именно на восточной Украине. Этот амбициозный проект имеет очень мощную поддержку правительства Японии, особенно по восстановлению на востоке Украины», – отметил координатор системы ООН в Украине.

Как сообщалось ранее, в 2018 году правительство Японии планирует предоставить еще 4 млн долл., благодаря которым будет реализовываться проекты ООН и соответствующими агентствами.

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