Зубко сообщил, сколько денег направят на восстановление Донбасса из бюджета. Новости

В Украине в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 млрд грн на проекты по восстановлению Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе пресс-конференции с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми и координатора системы ООН в Украине Нила Уокера заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«На этот год у нас предусмотрено свыше 2 млрд грн непосредственно для реализации по разным направлениям проектов по Донецкой и Луганской областям. Только на 1 января на счетах Донецкой области оставалось около 9 млрд грн», – сказал он.

По его словам, если объединить гуманитарную помощь от правительства Японии, проекты ООН и государственное и местное финансирование – это очень большие средства для восстановления Донбасса. «Это огромное количество денег, которые нуждаются в помощи наших партнеров по реализации этих проектов. Работы очень много и очень бы хотелось показать хороший результат», – сказал Зубко.

Как сообщалось ранее, Япония продолжит помогать Донбассу в рамках проектов ООН в 2018 году и выделяет на эти цели 4 млн долл.

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