Контактная группа по Донбассу не является центром принятия решений, – Айвазовская. Новости

Переговоры участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не являются центром принятия решений и не самодостаточны для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Ольга Айвазовская.

«"Минск" не является самодостаточным. Это не центр принятия политического решения. Это центр выработки определенной тактики, тогда как "нормандский формат" и двусторонний формат (Волкер-Сурков, – прим.) намного больше влияют на контекст, в частности по вопросу санкционного пакета, усиления давления на РФ или содержание внутреннего дискурса», – говорит она.

По ее словам, каждая встреча участников переговорного процесса по Донбассу в Минске привязывается к планам лидеров стран-партнеров и встречам их советников и представителей. «Потому что могут даваться определенные поручения в подготовке тех или иных документов, рассмотрению того или иного вопроса или наоборот – это остается в юрисдикции "нормандского формата", как "дорожная карта", которая должна быть подготовлена министрами иностранных дел по поручениям лидеров четырех стран», – сказала Айвазовская.

Как сообщалось ранее, по словам Ольги Айвазовской, эксперты «нормандского формата» встречаются чаще, чем участники переговоров в Минске, и то, что их переговоры не освещаются в СМИ, не означает, что работа не ведется.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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