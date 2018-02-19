ОБСЕ решила проблемы со связью Vodafone в Донецке. Новости

Жители Донецка в социальных сетях сообщают о том, что в центре Донецка фиксируется сигнал сети Vodafone якобы через роумиг российского мобильного оператора «Мегафон». При этом звонки и СМС не проходят.

«В центре Донецка, от 25 лет РККА до Гурова, сеть ловит МТС, но запросы на проверку счета не проходят. Как и звонки (хотя вчера СМС приходила)», – пишет Станислав.

Дончанин предположил, что идет тестирование роуминга российского сотового оператора.

При этом выяснилось, что это не тестирование. Сигнал фиксируется из-за того, что наблюдатели ОБСЕ, которые дислоцируются в Донецке, установили специальное приспособление, чтобы пользоваться мобильной связью.

«Узнал подробности. ДНР тут не при чем. Это не тест. Это ОБСЕ поставили себе передатчик в гостинице. Система называется Фемтосота*. Работает через интернет. Только для зарегистрированных номеров на их сервере», – пояснил Станислав.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

*Фемтосота (англ. Femtocell) – маломощная и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или квартиры). Соединяется с сетью сотового оператора через канал связи, подведенный к пользователю (публичный Интернет), обслуживает обычно не более нескольких телефонов (до 4 для дома и 16/32 для предприятия). Фемтосоты, пикосоты, метросоты, и микросоты относятся к категории так называемых «малых сот» (small cells) – маломощных беспроводных точек доступа, работающих в лицензируемом частотном спектре и управляемых оператором.