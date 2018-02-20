Наличие миротворцев на Донбассе не гарантирует прекращение войны, – эксперт. Новости

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс не гарантирует полного прекращения боевых действий, а техническая подготовка к этому занимает около года. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Технический вопрос может занять от 6 месяцев до 1 года. Страны, которым будет предложено поучаствовать или которые изъявят желание поучаствовать, мы согласовываем. Дальше определяется состав миссии, какой вид вооружения – надо ли тяжелое вооружение, надо ли авиацию применять», – говорит он.
По его словам, дата и время начала работы миротворцев определяется заранее. «Страны формируют миссию, которая потом пребывает в Украину, мы определяем им место, они сосредотачиваются, готовятся и дальше объявляется день и время, когда они начинают входить на эту территорию. К этой дате все вооруженные формирования должны принять те условия ультиматума, которые будут выдвинуты миротворческой миссией», – продолжил Жданов.
Военный эксперт отметил, что гарантий прекращения боевых действий на Донбассе миротворческая миссия не даст. «В Югославии даже пришлось менять миссию ООН на войска НАТО в один определенный момент, это была политическая составляющая, но пришлось применять более серьезное вооружение, чтобы развести противоборствующие стороны», – сказал он.
Как сообщалось ранее, Олег Жданов также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а это реальная западня по федерализации страны. По его мнению, президент Украины Петр Порошенко мог приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, с подписанным законом №7163 о Донбассе, что оказало бы влияние на переговоры о миротворцах ООН.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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