Красный крест «раздает» связь Vodafone в Донецке, – соцсети. Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) и наблюдатели СММ ОБСЕ «приглашают» всех желающих абонентов мобильного оператора Vodafone (МТС украина) к офисам их организаций, расположенных в центре неподконтрольного Донецка, для осуществления звонков. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Специально для этого, в офисах организаций были установлены пикасоты, которые обеспечивают работу оператора через сеть Интернет. Информацию об установке оборудования подтвердил авторитетный источник в министерстве связи ДНР», – говорится в посте одной их местных групп.

Также опубликованы адреса офисов организаций в центре Донецка:

ОБСЕ: бульвар Пушкина, д. 4 ул. Горячкина, д. 26 (Гостиница «Park Inn.»)

ОБСЕ: ул. Горячкина, д. 26 (БЦ «Пальмира»)

МККК: улица Капитана Ратникова, д. 1 (Бывший офис «COMFY»)

Пользователи комментируют информацию:

Фраудриверхивен: «Донбасс никто не ставил на колени»;

Алеся: «Какая прЭлесть»;

Николай: «Ну, значит, для них специально вышечку включили, а для остальных...»;

Миша: «Какую вышку? У них репитеры стоят, поставь себе и у тебя будет связь»;

Алексей: «Неделю еазад на "ПаркИнн" ни**ена не ловилось. А вот фемтосоты* – хорошая идея понатыкать в массовых местах»;

Виктория: «От Капитана Ратникова сегодня звонили. Удачно. Людей и машин очень много».

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка у офиса ОБСЕ фиксируется сигнал сети Vodafone якобы через роумиг российского мобильного оператора «Мегафон». При этом звонки и СМС не проходят.

С 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

*Фемтосота (англ. Femtocell) – маломощная и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или квартиры). Соединяется с сетью сотового оператора через канал связи, подведенный к пользователю (публичный Интернет), обслуживает обычно не более нескольких телефонов (до 4 для дома и 16/32 для предприятия). Фемтосоты, пикосоты, метросоты, и микросоты относятся к категории так называемых «малых сот» (small cells) – маломощных беспроводных точек доступа, работающих в лицензируемом частотном спектре и управляемых оператором.

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