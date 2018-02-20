У Красного Креста в Донецке нет доступа к Vodafone: Официальная позиция организации. Новости

Офис делегации Международного Комитета Красного Креста в Донецке не призывал жителей неподконтрольного города пользоваться своим сигналом связи Vodafone. Об этом «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе делегации МККК в Украине.

«Мы официально заявляем, что появившаяся в социальных сетях и переопубликованная информация о раздаче сигнала мобильной связи Vodafone, и какие бы то ни было призывы приходить к офису МККК в Донецке для совершения звонков по данной сети, являются не соответствующими действительности», – заявили в пресс-службе.

Также в организации уточнили, что «у наших сотрудников в донецком офисе нет доступа к сигналу Vodafone, они не могут совершать звонки по этой сети».

Напомним, что 19 февраля в соцсетях активно начала распространяться информация со ссылкой на «источник в министерстве связи ДНР», что якобы для обеспечения сигналом украинского оператора Vodafone в местных офисах МККК и ОБСЕ была установлена специальная аппаратура, которая обеспечивает работу мобильного оператора через сеть интернет. Также указывалось, что, благодаря этому, в частности, рядом с офисом МККК отмечался устойчивый сигнал оператора.

С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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