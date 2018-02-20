Бунт в «армии ДНР»: Мы – не туземцы, наши дети хотят есть!. Новости

В «армии ДНР» отмечаются задержки с выплатой заработной платы, а при ее получении – продолжаются поборы в 10% «командирам на общак». Об этом «военнослужащие» и их супруги делятся в специальном тематическом паблике в соцсети.

Они сообщают, что у «окопников» сейчас уровень зарплаты 15-20 тыс. руб. (7,2 – 9,6 тыс. грн по местному курсу на 20.02.18).

При этом время от времени зарплату задерживают. Например, до конца прошлого года выдавали в первых числах месяца, в январе некоторые получили 8-го числа, а в феврале задержали более, чем на 2 недели. И по состоянию на 20 февраля выплаты получили не все подразделения. Но участники паблика отмечают, что нынешняя ситуация – уже прогресс, потому что в 2016 году могли по нескольку месяцев не выдавать, а потом сразу по две зарплаты выплачивать, «а в том году – по графику» (т.е. частями).

В процессе обсуждения темы в период с 15 по 19 февраля в группе развернулись настоящие баталии.

Четко прослеживается разделение участников дискуссии на два лагеря: первый – требует стабильных выплат (это т.н. «окопники» и их семьи), второй – обвиняет первый в «нытье» (как заявляют «окопники» – не «ноют», в основном, россияне и комсостав, у которых и так все хорошо).

Вторая группа акцентирует вплоть до того, что в 2014-2015 годах все вообще бесплатно воевали, а сейчас «оперились», видите ли зарплату требуют и голодными женами с детьми прикрываются:

Демьян Коваль: «Вы родину защищаете или бабло делите?»;

Вячеслав Кононов: «Буквально год назад таких вопросов еще не возникало, что сейчас с людьми случилось – не пойму. Пода**ели, оперились. Дети, жены *** льют слезы – жрать им не*ер. Ну, так иди ****ь на завод, а то *** ему службу попроще, да увалов побольше. И еще – когда зп»;

Олег Анархист: «Сейчас в шахтах зп – 5-7 штук (2885 грн), а на "ДМЗ" (Донецком металлургическом заводе) – 5 штук (2400 грн). Это я не на счет себя, а на счет "х**рь на завод". Мне вообще по***у было, когда дали – тогда дали. Хотя тоже семья. Не надо пробухивать и тратить на ерунду»;

«Хирург Ака-Слепой»: «Мне вот интересно, а что ж мы такие дол***бы в 14-м бесплатно корячились? Ради бабла родине долг отдавать надо было?»;

Сергей Титов: «А нам в июле 14-го дали по $300. Мы о**енели! Никто не думал о зп. А сейчас, только пошла выплата, узнают о следующей»;

Кирилл Токарев: «А нам в 14-м году никто ЗП не платил. Такие дела»;

Алена Бесь: «Нам тоже. В ноябре первую получили»;

Юра Ефимов: «А нам и в 15-м не давали до июня месяца».

Первая же группа отвечает, что сегодня не 2014-й и не 2015-й, и что у многих «военнослужащих» семьи и дети, которых нужно кормить. А «армия» – это такая же работа, которую должны оплачивать. Да и ситуация в частях изменилась кардинально:

Леша Дидковский: «Буквально год назад "гайки" в некоторых в/ч и бригадах не закручивали. Не мы орем, что тут армия, а командиры»;

Костюченко Андрей: «Солдат – человек, служащий за деньги. И что плохого в том, что солдаты интересуются зп? Любой труженик вправе знать, когда ему будет выдан эквивалент его труда»;

Александр Шатун: «Я, как и большинство сам был за идею. Но сейчас армия – это работа и хоть какая-то возможность прокормить семью. И я не вижу ничего плохого, что люди интересуются и общаются на тему зп. А идейные, в основном, по штабам сидят или далеко от передка», «Если вы, товарищи русские братья, приехали нам помогать, то и относитесь к нам соответствующе, а не как к туземцам. Наши семьи и наши дети хотят есть!!!»:

Тут же в защиту мужей «в бой» пошли жены:

Настя Буевская: «Нам в 2014 году бюджетникам тоже почти не платили. И муж воевал, все пережили. Слава Богу, стали зарплату платить, детей поднимать надо».

Лена Донецкая: «Правильно, тем более, у всех семьи, которые нужно кормить. И чем это мы "пода**ели"? Тем, что спросили за свои заработанные деньги, которые рискуя жизнью зарабатывают, или вы их детям скажите, что они "пода**ели"и есть хотят!!! Дай Бог, чтобы ваши дети и жена не лили слезы. А вы, наверно, своей идеей кормите семью, детей – им же денег не нужно».

А Екатерина Суханова вообще в открытую заявила о поборах с зарплат в части № 08806, где «служит» ее муж: «Товарищи военнослужащие и их жены! Вы еще долго собираетесь терпеть этот беспредел! Хочу обратиться к командирам в/ч 08806! Сколько можно трусить наших мужей на деньги, ведь они такие же военнослужащие, как и вы, у них тоже есть жены, дети, в конце концов, родители, которые нуждаются в финансовой поддержке!». (Уточним, что в/ч № 08806 – это отдельный разведывательный батальон «Спарта», до гибели возглавляемый «Моторолой»).

Екатерина отмечает, что и раньше деньги собирали, но это было на добровольных началах. «Сначала по обоюдному согласию добровольно сдавали деньги на обмундирование (берцы, маскировочные костюмы, вещевые мешки). А сейчас по приходу зарплаты все военнослужащие в приказном порядке сдают деньги, в размере примерно 10%, командирам рот, как они говорят, на общак… Жены, а вы что молчите, разве вас все устраивает? Пусть командиру части будет стыдно, что у нас такая армия», – призывает супруга «военнослужащего».

Ее поддержала Ирина Литвин: «Да уж, 1,5 тысячи с каждой зп, куда и кому интересно. Задолбали!!!»

При этом лишь один из всех участников «бойни» решился написать, что в его части таких поборов нет. «Где я служу, таких проблем нет. Более того, большие командиры постоянно спрашивают, есть ли у нас поборы, не появились ли. А так пробуйте написать бумагу об этом, пусть парни подпишутся – и в корпус к замполиту», – наивно советует некий публикующийся под ником «Павел Кутепов».

В итоге, 16 февраля первым бригадам начали выдавать зарплату, о чем участники дискуссии начали отписываться:

Алена Бесь: «816 получили))) Завтра везут 9-й полк и 1сб»;

Евгений Новиков, в 21:52: «Еще не дали, ждем, завтра вроде-вроде 100%».

17 февраля:

Маша Скрипник: «Сотка получила? А не знаете, когда будут давать тем, кто на градах?»

18 февраля:

Евгений Новиков: «Сегодня получили грады)»;

Юлия Дрюк, в 19:20: «"Сомали" получили?». (Уточним, что батальон «Сомали» до своей гибели возглавлял Михаил Толстых, известный как «Гиви»).

19 февраля:

Элеонора Зурианская, в 16:32: «Юлия, вы уже узнали, получили "Сомали"?»;

Юлия Дрюк, в 16:41: «Увы, нет, муж еще не звонил. Вчера, вроде, ничего».

Как сообщалось ранее, украинские военнослужащие, находящиеся на первой линии обороны в зоне АТО, получают не меньше 17,5–18 тыс. грн.

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