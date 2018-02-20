О Захарченко лучше забыть: В «ДНР» жены погибших «ополченцев» не могут добиться выплат. Новости

В «ДНР» семьям погибших «ополченцев» до сих пор проблематично получить выплаты. Этой проблемой они делятся в соцсетях, надеясь найти хоть какой-то выход.

«Куда мне можно обратиться? Я жена погибшего ополченца. Подала документы в министерство обороны, оттуда мне выдали справку, что мой муж действительно состоял в рядах народного ополчения, принимал участие в боях и погиб. Никаких выплат и пособий мы не получаем. Писала обращение на сайт Захарченко. Пришел ответ, список документов, которые надо собрать на получение компенсации по погибшему, но там фигурирует ходатайство с министерства обороны, а у меня справка. Живем вдвоем с сыном 12 лет», – обращается Оксана Пугина.

В обсуждении сторонники «ДНР» также подтверждают, что проблема существует:

Винсент : «Да, и у вас такая же история. У меня много знакомых с 2016 года не могут оформить пособие(( Ходатайство тяжело получить. Требуют много денег за него» – Валентина : «Каких денег? Это делается абсолютно бесплатно»;

: «Да, и у вас такая же история. У меня много знакомых с 2016 года не могут оформить пособие(( Ходатайство тяжело получить. Требуют много денег за него» – : «Каких денег? Это делается абсолютно бесплатно»; Мария: «Если погиб в 2014-2015, то сложно будет...»;

Валентина Донецкая: «Ребят, никому нет выплат. Даже если есть весь пакет документов. В июле 2016 года погиб на передовой мой сын. Я сдала все затребованные документы – одобрили сумму выплат и дали подтверждающую бумагу. Но выплатили только единоразовую сумму на похороны – и все»;

Антон: «Ничего вам теперь не светит, вы теперь никому не нужны. Руководство будет кушать по "голден лайнам", "рамаде" и прочим заведениям каждый день, с двумя машинами охраны. А то, что вы остались без мужа всем нас*ать. Мой сосед контуженый вернулся после Иловайска, так сейчас даже добиться не может того, что воевал. Типа – нет в списках».

«Мне оформлял сам командир. Сам отвозил. Я лично только забирала из министерства. Но самое главное – это справка. Ее делает судмедэксперт. И насчет выплат. Выплаты идут только ребенку. И все зависит, есть у мужа официальный пенсионный стаж, или нет. И если ничего не делать, ничего и не будет. Никто за вас делать не будет. И да. Даже те, кто погиб в 2014-м, получали. Лично видела. Обратитесь к командиру – там, где воевал ваш муж. Он составляет пакет документов. С этим пакетом потом уже в минобороны. Там выдается ходатайство, и тогда надо в министерство соцполитики. Важно: у вас на руках должна быть справка о причине смерти. Где должно быть указано – либо огнестрельное, либо другое какое-то ранение»¸ – оппонирует вдова другого «ополченца» Алена Станимирович.

«Только в пакет документов входит 3 рапорта от двух свидетелей, которые видели, как погиб человек, и от командира подразделения. Таких свидетелей надо самим искать. А потом эти рапорты нужно отнести в часть, оттуда документы передадут в министерство – и будет вам ходатайство. Только данные в рапортах должны сходиться с заключением судмедэксперта, который выдавал заключение о смерти», – дополняет также столкнувшаяся с данной проблемой Елена Диденко.

А Юлия Донцова поясняет, на какие выплаты может претендовать вдова «ополченца» в «ДНР»: «Оксана, из выплат – разовая на похороны и пособие на ребенка, кажется, в размере 2000 руб. (962 грн по местному курсу, – прим.), это если ваш муж не являлся контрактником. В ином случае – выплаты, согласно контракту. Копия контракта должна быть у вас».

Иные участники дискуссии согласны, что Пугина должна «оббивать пороги», тогда, возможно, что-то и «выходит»:

Борис: «Оксана, иди еще раз в минобороны и добивайся ходатайства»;

Ростислав: «Ну что делать – собирайте документы, что есть, и подавайте. Будет справка – подавайте со справкой. Пусть Захарченко отреагирует. Если напишет, что надо ходатайство – снова обратитесь в минобороны со ссылкой уже на ответ Захара. А может, и не откажет, кто знает. Ну а что делать? Другого пути нет»;

Елена О.: «Вам необходима юридическая консультация. Потом обращаться в суд по месту жительства, если брак официальный был. Если нет – то сначала установить факт брака, но все через суд. Но отказы всех вами упомянутых организаций для суда необходимы»;

Илона: «М-да. Ничего не меняется, чтобы что-то получить, надо выбегать и вымотать все нервы. Скорее всего, вам надо собрать все заявленные документы, в том числе и ходатайство министра, и опять обращаться. Это система у нас такая дебильная».

Но многие предлагают вдове не обнадеживать себя, чтобы разочарование от реальности было «не столь болезненным»:

Марина: «Президенту [Захарченко] писать бесполезно. Он писем не читает, у него есть секретариат, который всем дает отказ в стандартной форме»;

Екатерина: «Соболезнуем утрате. Но многие живут без мужей – работают сами, оформите пенсию по потере кормильца в УТСЗН, про Захарченко лучше забыть… Справедливости в жизни не было и раньше»;

Татьяна: «Легче найти себе нового мужа, чтобы обеспечивал, чем добиться какой-то помощи от "республики"!».

Также есть мнения, что «правда жизни в ДНР», с которой столкнулись вдовы и матери, может послужить уроком остальным:

Марина: «Мужики! Прежде, чем подставлять голову за очередной Лексус Захара и Ко, подумайте, – как будет жить ваша семья в этой недореспублике, когда вам голову оторвет!»;

Андрей: «Вопрос – за что он воевал и погиб? Ответ – за разожравшиеся морды, которые у власти»;

Александр: «Думать надо было раньше, когда мужа на войну отпускали».

Судя по профилю в соцсетях, автор обращения – Оксана Пугина (Костенко) – из Горловки, фото мужа публикует на своих страницах:

Фото с открытых страниц в соцсети Оксаны Пугиной (Костенко)

Детали о нахождении его в «ополчении» Пугина не сообщает. Как и где он погиб – не понятно. Но, судя по открытой переписке с подругой периода конца октября 2014-го, муж Оксаны пропал в России:

Любовь Елохова: «Ксюня, нашелся?.. А я было обрадовалась. Ну, не падай духом. Просто сейчас на территории России вылавливают группу террористов. Меня из-за этого не взяли на работу. Может, и твоего из-за этого не отпускают. Все будет хорошо»;

Оксана Пугина (Костенко): «Дай Бог!!!».

При этом после, вплоть до конца декабря 2015 года Пугина на своих социальных страницах продолжала публиковать стихи с признаниями в любви, адресованные ее супругу. И судя по направленности текстов, он находился «за сотни километров от меня» и она его ждет («Он нужен мне. Такой, какой есть. Косячник. Ревнивый. Вспыльчивый»). И нет намека, что он погиб (что он «на небесах», или «остался в моем сердце», или воспоминания в прошедшем времени и пр.).

Следует отметить, что «народное ополчение» просуществовало до ноября 2014 года, после чего в «ДНР» начался процесс создания «вооруженных сил» по принципу «армии». Часть батальонов «ополченцев» вошла в состав «армии», часть была разоружена и расформирована, часть, как писал экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, оказалась «на подвалах».

Отметим также, что в феврале «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова напомнила, что в «республике» с 1 октября 2016 года размер пособия на погребение, в частности, пенсионера зафиксирован на уровне 5000 руб. (2403 грн по местному курсу на 20.02.18). Пособие выплачивается лицу, осуществившему захоронение, если обращение за помощью последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти.

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