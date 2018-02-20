Ни Украина, ни Россия не могут делать расчеты по миротворцам на Донбассе, – Гримчак. Новости

Ни Украина, ни Россия не могут делать расчеты по миротворческой миссии ООН на Донбассе, для этого существует определенная процедура. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Впервые был представлен доклад Расмуссена по поводу предварительного расчета сил, которые нужны – около 20 тыс. военных и около 4 тыс. полицейских. Это предварительные данные, но первые цифры, которые были озвучены по миротворческой миссии. Я думаю, что их будут увеличивать», – говорит он.

По его словам, для расчетов миротворческой миссии ООН есть определенный протокол. «Сначала это решение Совета национальной безопасности и обороны о том, чтобы миротворческий контингент зашел. Потом высылается специальная группа экспертов по поручению Генерального секретаря ООН, которая делает расчеты средств и численности людей, а уже потом принимается решение Генеральным секретарем ООН», – рассказал Гримчак.

Замминистра МинВОТ отметил, что такую процедуру не провели, потому что считают, что Россия не готова согласиться с миротворческой миссией на Донбассе. «В связи с тем, что Россия не готова принимать условия, которые выдвигаются, есть политические какие-то моменты, но предварительные расчеты уже сделаны и можно на что-то опираться, когда будет приниматься это решение», – сказал он.

Гримчак также сообщил, что расчеты миротворческой миссии ООН не может делать ни Украина, ни Россия. «Эти данные не может делать Украина, потому что мы являемся стороной конфликта, и Россия не может, потому что является стороной конфликта. Их должна делать нейтральная сторона, которая обозначит необходимые данные для выполнения миротворческой миссии», – добавил он.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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