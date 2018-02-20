Миротворцы на Донбассе могут стать западней для Украины, – военный эксперт. Новости

Миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а это реальная западня по федерализации страны. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Тут мы можем попасть в западню. Действительно Минские соглашения – это федерализация страны, реально она там прописана: особый статус и особые полномочия с правом вето на решение вопросов», – говорит он.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко, заявляя, что не допустит федерализации страны, противоречит сам себе. «Он является одним из соавторов Минских договоренностей и подписантом, он их не подписывал, но подписал полномочный представитель», – отметил Жданов.
Военный эксперт напомнил, что в Украине главным законодательным органом является парламент, а не президент. «Вопрос изменения в Конституцию, унитарность государства на федерацию, достигается конституционным большинством голосов в парламенте. Здесь, пока Минские соглашения не будут ратифицированы парламентом Украины, я их вообще не считаю за документ. Это бумага, которая не стоит бумаги, на которой это написано», – сказал он.
Жданов также считает, что быстрого решения конфликта на Донбассе не существует. «Один из минусов в этом вопросе то, что мы возвели в ранг священной мантры Минские договоренности, а мировой опыт показывает, что вопросы прекращения огня, проведения выборов – это 3-5 лет, а не сегодня, завтра, послезавтра», – добавил эксперт.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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