Тука выступил против закона о коллаборационизме для Донбасса. Новости

В Украине нужно менять общественное мнение по отношению к жителям неподконтрольного Донбасса и начинать это надо с Верховной Рады Украины, которая принимает законы, разжигающие вражду. Об этом в эфире телеканала «ICTV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«До сих пор кое-где, а иногда и регионально господствует точка зрения, что "там" все "сепары", что там всех надо наказать, всех – подчеркиваю. С этим приходится как-то жить. Я не воспринимаю закон о коллаборационизме. Я об этом говорил неоднократно», – сказал он.

По его мнению, заранее обвинять людей, живущих на неподконтрольном Донбассе, в коллаборационизме недопустимо и наносит серьезный ущерб реинтеграции. «Считаю, что это вред и считаю, что в законе об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий зря внесен пункт о том, что люди, которые "там", должны быть наказаны. Если мы, еще не освободив территории, заранее какие-то группы людей называем уголовными преступниками, нужно отдавать себе четкий отчет, что этих людей мы мгновенно превращаем в собственных врагов», – продолжил Тука.

Заместитель министра МинВОТ добавил, что его ведомство не может повлиять в этом вопросе на украинский парламент и ту часть украинского общества, которая считает жителей Донбасса коллаборантами. «Если в Верховной Раде принимается закон, который не соответствует ни моей личной точке зрения, ни точке зрения министерства, что мы можем сказать. Нужно в первую очередь в Верховной Раде работать, если в законе внесли ответственность», – отметил он.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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