Миротворческой миссией на Донбассе будет признан факт войны, – эксперт. Новости

В законе №7163 о реинтеграции Донбасса нужно смотреть на то, как расставлены юридические акценты в отношении указания России страной-агрессором, а решение о введении миротворческой миссии ООН на восток Украины признает сам факт войны. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Если вопрос миссии будет решен, значит мы признаем факт войны – гражданской или международного конфликта – это уже не важно. Если факт войны будет признан, то Минские соглашения мы не пристегнем ни к чему. Нам придется садиться и писать все с чистого листа. Запад от нас ждет политического решения – мы должны сказать, что у нас – война или международный конфликт», – говорит он.

По его словам, говорить о законе №7163, который еще не подписан президентом Украины, без обнародованного текста документа о Донбассе нет смысла. «Надо прочитать тело закона. Пока мы не прочитаем текст, и не посмотрим, как расставлены акценты. Если слово "агрессор" применяется в преамбуле закона, а слово "Российская Федерация" в самом тексте закона, связаны ли они между собой. Тут вопрос юридических аспектов», – считает Жданов.

Военный эксперт также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а это реальная западня по федерализации страны, а президент Украины Петр Порошенко мог приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, с подписанным законом №7163 о Донбассе, что оказало бы влияние на переговоры о миротворцах ООН.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 20 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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