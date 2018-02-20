Сводка из зоны АТО за 19 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный погиб, 1 – ранен, 1 – получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще 2-е украинских военных. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часа из минометов калибром 82 мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО у Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

На донецком направлении НВФ применили минометы калибрами 120 мм и 82 мм у Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Общее количество примененных боеприпасов – 214 единиц. Под обстрелы попали районы 9-ти населенных пунктов, в том числе западная окраина Донецка, в частности – поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка, а также пригороды Горловки, Докучаевск и южные села».

Также сообщается, что «в результате обстрелов повреждены 2 жилых дома в селе Коминтерново Новоазовского района».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.