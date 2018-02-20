В Донецкой области начинает оживать малый и средний бизнес. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе принес значительные трудности малому и среднему бизнесу, в 2013 году на них приходилось 13% от всех продаж в Украине. В 2015 году доля малого и среднего бизнеса в контролируемой части Донецкой и Луганской областей снизилась до чуть более 3%. Многие предприятия закрылись или переехали в другие регионы. Сейчас более 60 тыс. частных предпринимателей и корпоративных предприятий малого и среднего бизнеса продолжают работать на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Как сообщила начальник отдела предпринимательства и регуляторной политики Донецкой облгосадминистрации Светлана Карагодова, доля малого бизнеса в общем объеме реализованной продукции в Донецкой области всегда была небольшая, из-за того, что в регионе много крупных промышленных предприятий.

«С началом вооруженного конфликта количество физических лиц-предпринимателей уменьшилось практически в два раза. На сегодняшний день наблюдается тенденция небольшого роста. Увеличивается количество предпринимателей, увеличивается число наемных работников – за 9 месяцев 2017 года на 23%», – говорит она.

По ее словам, за последние годы доля малого бизнеса в общем объеме реализованной продукции в Донецкой области составляла около 10%. «Сейчас она снизилась до 7,7% в этом году, но мы надеемся, что в следующем году она начнет немного увеличиваться. Планируем, что по результатам этого года будет около 8%. Бизнес немного восстанавливается», – сказала Карагодова.

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе потеряла своих клиентов-предпринимателей и Донецкая торгово-промышленная палата. Об этом рассказала директор Департамента международного сотрудничества Донецкой ТПП Екатерина Чумакова.

«С прошлого года мы видим небольшой рост. После начала конфликта мы потеряли связь со многими членами палаты, многие из них не перерегистрировались или закрылись. Но за последние два года членами палаты становятся в основном малый и средний бизнес, даже больше частные предприниматели или вновь зарегистрированные компании», – отметила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

Читайте также: