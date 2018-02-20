Запад поднимает ставки: Климкин о переговорах по миротворцам на Донбассе. Новости

По итогам проведенных встреч в ходе Мюнхенской конференции по безопасности есть прогресс в переговорах в введении миротворческой миссии на Донбасс, поскольку ранее многие вещи серьезно не обсуждались. Об этом эфире телеканала «ICTV» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Никакого плана Расмуссена нет, есть аналитический отчет, тем не менее это тема даже для российских журналистов, когда они серьезно спрашивали о количестве миротворцев, но вопрос в другом. Мы находимся с Россией в разных мирах, и это не количество, не модальность этой операции. Проблема в том, будет ли передаваться контроль над оккупированными территориями международному сообществу», – говорит он.

По его словам, консенсуса с Российской Федерацией в вопросе миротворческой миссии на Донбассе пока нет. «Пока Россия хочет сохранить свой протекторат там, легализировать путем введения миротворцев в очень ограниченном состоянии и идти дальше. Если так будет, то ничего там не будет по определению, но подождем, что будет дальше – Запад поднимает ставки», – продолжил Климкин.

Он отметил, что в ходе переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности Украина пыталась донести свое видение миссии на Донбассе. «Мы с Куртом Волкером пытались объяснить нашу логику в том, что проблема не в том 18 тыс., 20 тыс. или 25 тыс. миротворцев будет. Проблема в том, что Россия должна выйти из Донбасса, а миротворцы должны туда зайти», – сказал дипломат.

Климкин напомнил, что Украина настаивает на миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной части Донбасса, чтобы провести полное разоружение и контролировать безопасность. «Иначе вдоль линии соприкосновения – это российская ловушка. Они там размещаются и это заморозка всего на перспективу… Только когда ситуация полностью перезагрузится и оккупационной власти, как таковой не будет, начнется реальная подготовка к выборам», – добавил он.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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