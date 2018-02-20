Студент вуза Краматорска установил рекорд Украины (Фото). Новости

Студент вуза Краматорска установил рекорд Украины (Фото)

20.02.18 10:12dnews.dn.uaНовости

Фото: Донбасской государственной машиностроительной академии

Студент Донбасской государственной машиностроительной академии из Краматорска (Донецкая обл.) установил рекорд Украины. Об этом сообщается на сайте ДГМА.

Студент академии, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Константин Мусиенко принял участие в чемпионате Украины по жиму лежа, который состоялся 16-19 февраля в Коломые (Ивано-Франковская обл.).

В весовой категории до 83 кг среди мужчин Константин Мусиенко занял первое место с одного подхода – и сразу побил собственный рекорд Украины, взяв вес 275,5 кг.

В абсолютном зачете спортсмен стал третьим. 

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...