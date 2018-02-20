От безысходности выть хотелось: В неподконтрольной Горловке рассказали о медицине. Новости

В неподконтрольной Горловке врачи отказались прийти на прием к умирающей больной, ссылаясь на загруженность. Это не единичный случай. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Моей маме стало плохо. Я, естественно, начала обивать пороги поликлиник. Я понимаю, что мама была особый пациент (инвалид 2 группы по психиатрии). Я побежала сперва туда, мне отказали: мол, без ее согласия мы не лечим. Я пошла в кабинет участкового врача Калининского района: он сказал, что перегружен работай и не раньше, чем через два месяца, может явить свою особь для больного… Я еле попала в квартиру матери, у нее отказали ноги, и она уже не смогла открыть мне двери. В "скорой помощи" развели руками, давление померяли, и на этом все. Ни тебе таблеток, ни уколов. Я убежала в следующую поликлинику в теплеющей надежде на помощь терапевта. Был выходной, поликлиника 5 квартала, участковая послала к другому. На что он ответил, мол, у нас с ней личные терки, и ее участок обслуживать не буду. Записаться можно было через 2 дня. Побежала к хирургу…он соизволит явиться к больной через неделю. В конечном итоге я пришла к матери, а помогать и спасать уже некого. Вот такая наша медицина», – пишет горловчанка Оксана.

Пользователи в соцсетях, комментируя ситуацию, отмечают, что подобных случаев – масса:

Хозяюшка: «Столкнулась с подобной ситуацией, когда бабушке стало плохо... "Скорая" отказывалась везти ее в кардиологию (отекла из-за сердца), говорят, что это терапия должна заниматься. И в терапию ее тоже не везут, так как это ухудшение хронического состояния (сердце), и им в этом случае нужно направление от терапевта... А терапевт не дает направление без рентгена (бабушку с места дома сдвинуть не могли, сильно отекла, но на рентген мы ее сами привезли). Потом направление не могут дать, так как врач выходной в терапии, а без его "визы" никого положить не могут. Тогда почти 3 часа бабушка возле приемника на каталке просидела, отказывались принимать ее в отделении. От безысходности просто выть хотелось.... Со скандалом я решила эту проблему, но бабушку уже не спасли»;

Татьяна: «Как я вас понимаю, сама месяц назад потеряла маму, и такое же "спасибо" нашим медикам "скорой помощи"»;

Κирилл: «Аналогичная ситуация. Врачи "скорой помощи" стояли и ждали, пока человек умирает у меня на руках»;

Валера: «Да кому мы нужны, одна показуха у власти... Зато приглашают с Украины бесплатно лечиться в этой банановой стране, а с местных "скорая" на бензин требует. По телеку только и показывают, как тут хорошо, надоело вранье, правду скажите: работы нет, зарплаты позорные»;

Лена: «Я "скорую" бабушке вызывала. Спросили, сколько лет, фиг приехали, сказали: вызывай врача. Было воскресенье – утро, а вечером бабушка умерла».

В детской больнице, констатируют горловчане, отношение такое же:

Виктория: «Моему ребенку было две недели, должен был прийти педиатр, вместо нее пришла участковая медсестра: как положено, осмотрела малого, а в конце сказала, чтоб приехал врач, нужно дать на бензин 150 руб.! И это при том, что больница от меня в 5 минутах ходьбы! Так что не отрицаю, что может и "скорая" требовать деньги на бензин»;

Алина: «А у меня ребенок заболел ветряной оспой. Позвонила в поликлинику, вызвала врача на дом, и знаете, что мне ответили? Приходите утром, так как нет тех, кто ходит по домам»;

Надежда: «Нам тоже с ветрянкой сказали приезжать в поликлинику. Мы не поехали, настояла на враче».

Местные жители предлагают жаловаться на действия медиков:

Анжела: «Нужно было в горздрав идти или написать на сайт Захарченко».

Есть и те, кто встал на защиту медработников, отмечая, что не все одинаковы, и что врачей в городе не хватает катастрофически: