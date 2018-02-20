На Донетчине под пулями тушили жилой дом (Видео). Новости

В Жованке (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в результате обстрела сгорел жилой дом. Об этом сегодня, 20 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, когда один из домов загорелся, жители поселка пытались справиться с пожаром до приезда ГСЧС. «Работали под пулями, прячась за фундамент. Но спасти дом не смогли. К счастью, никто из людей не пострадал», – сообщил губернатор.

Как доложил Жебривскому глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, незаконные вооруженные формирования вели обстрел трассирующими пулями из крупнокалиберного пулемета, целясь по домам.

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