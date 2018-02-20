Климкин назвал два условия для ввода миротворцев на Донбасс. Новости

Для введения миротворческой миссии на Донбасс нужно выполнить два главных условия – политическое и техническое. Об этом эфире телеканала «ICTV» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что если не ввести миротворческий компонент в Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого необходимы две вещи. Первое – решение президента России и второе – реально каким образом завести миротворцев так, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет», – говорит он.

По его словам, на встречах с международными партнерами Украине не выдвигали каких-то условий, на которые могут не согласиться ни украинская власть, ни украинское общество ради миротворцев на Донбассе.

«Никогда не слышал. Это российская логика – сначала миротворцы размещаются вдоль линии соприкосновения и якобы они там защищают ОБСЕ, а потом Россия и этот криминальный синдикат, который сейчас даже не хочет ремонтировать связь и воду, выдвигает какие-то условия и без этих условий нет дальнейшего прогресса… Сама логика российская – начать, а потом выдавливать из нас какие-то политические шаги, которые приведут к дестабилизации», – сказал Климкин.

Глава МИД заявил, что российская логика по введению миротворцев на Донбасс абсолютно неприемлема. «Это должна быть вся оккупированная территория, минимальный уровень безопасности, назовем ее жесткой безопасностью, потом введение полицейских – полная безопасность, и только потом – любая логика [о выборах]. Мы же не можем дать оккупационным властям какие-то политические шаги, иначе это их сразу легитимизует», – отметил он.

Павел Климкин также считает, что по итогам проведенных встреч в ходе Мюнхенской конференции по безопасности есть прогресс в переговорах в введении миротворческой миссии на Донбасс, поскольку ранее многие вещи серьезно не обсуждались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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