Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт. Новости

Международное сообщество не пойдет на хорватский сценарий на Донбассе, потому что Россия может ввязаться в полномасштабную войну. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Я не думаю, что Запад пойдет на такие кардинальные действия. США играют на грани фола, они балансируют. С одной стороны, они стараются максимально ослабить Российскую Федерацию, поставить ее в какие-то рамки с понятной для Запада политики, но в то же время никто не допускает серьезного и открытого разгрома России, потому что это может вызвать реакцию развала на Донбассе», – говорит он.
По его словам, международное сообщество прекрасно понимает, кто и как воюет на Донбассе. «Спецслужбы всех государств уже давно составили отчеты, кто воюет, чем воюет, откуда вооружение. Даже если Россия продолжает утверждать, что "их там нет", то основная риторика в том, что Россию сейчас обвиняют в поддержке, а высказывая поддержку, Россия может ввязаться в войну, как сейчас на Ближнем Востоке Россию за уши втягивают в вооруженный конфликт (это новое место следующей войны)», – сказал Жданов.
Военный эксперт также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а это реальная западня по федерализации страны, а президент Украины Петр Порошенко мог приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая прошла с 16 по 18 февраля, с подписанным законом №7163 о Донбассе, что оказало бы влияние на переговоры о миротворцах ООН.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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