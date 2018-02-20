Ввести миротворцев на Донбассе за 10-20 дней не получится, – Климкин. Новости

Для развертывания миротворческой миссии на Донбассе понадобятся месяцы. Об этом эфире телеканала «ICTV» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Что касается достижения политического согласия с Россией – будем пытаться оказывать давление, сейчас есть новые идеи. Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии будет нужно 6-10 месяцев, как минимум, не исключено, что больше», – говорит он.

По его словам, важно, чтобы процесс формирования миротворческой миссии для Донбасса проходил так, что Россия не могла бы его заморозить на определенном этапе и использовать для давления на Украину и на Запад. «Классную миссию развернуть за 10-20 дней невозможно, надо честно об этом сказать. Это займет месяцы», – отметил Климкин.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины назвал два условия для ввода миротворцев на Донбасс, без которых никакого прогресса не будет. Он также считает, что по итогам проведенных встреч в ходе Мюнхенской конференции по безопасности есть прогресс в переговорах в введении миротворческой миссии на Донбасс, поскольку ранее многие вещи серьезно не обсуждались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: