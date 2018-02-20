Тука рассказал, как пытался выстроить новую политику на Луганщине. Новости

Большинство представителей гражданского общества в Украине способны только на критику власти со стороны, а не на какие-то конкретные действия, чтобы изменить положение дел в стране и нести за это ответственность. Об этом в эфире телеканала «ICTV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя собственное высказывание о том, что Украине нужна диктатура.

«Мой собственный опыт свидетельствует о том, что большая часть нашего гражданского общества заканчивается активностью в социальных сетях, в лучшем случае», – говорит он.

По его словам, это говорит о качестве гражданского общества. «Когда я прибыл в Северодонецк, в то время в моем Facebook было около 40 тыс. подписчиков, сейчас их вдвое больше. Я сделал пост: "Друзья, пожалуйста, волонтеры, добровольцы – кто угодно, приезжайте ко мне, хотя бы в одной области попробуем вместе построить новую политику". Как думаете, сколько человек приехало? Три», – рассказал Тука.

Замминистра МинВОТ также добавил: «Поэтому у меня такое скептическое отношение к тому, что мы гордо называем "гражданское общество"… Я патологически ненавижу коллективную безответственность».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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