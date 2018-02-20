В «Донецкоблгазе» озвучили «газовые новости» для Авдеевки (Документ). Новости

ПАО «Донецкоблгаз» на сегодняшний день находится в полной готовности к выполнению работ по восстановлению газоснабжения Авдеевки и 7-ми сел Ясиноватского района. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба «Донецкоблгаза».

В пресс-службе отмечают, что для выполнения работ по пуску газа специально созданы аварийно-восстановительные бригады из всех структурных подразделений предприятия. Общее количество специалистов, которые будут одновременно участвовать в восстановлении газоснабжения, составляет более 100 человек. Все бригады оснащены необходимым инструментом, уплотнительными и смазочными материалами, транспортными средствами, средствами связи и т. п.

Также сообщается, что 19 февраля «Донецкоблгаз» направил письмо-заявку в Управление магистральных газопроводов «Харьковтрансгаз» на подачу газа для выполнения работ по продувке и заполнению природным газом (пусконаладочных работ) нового подводного газопровода высокого давления от газораспределительной станции в Очеретино в Авдеевку.

Напомним, 15 февраля в ПАО «Донецкоблгаз» было передано подписанное членами комиссии так называемое Приложение Ю – «Акт принятия газового оборудования для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ)».

Ранее сообщалось, что для запуска технического газа в Авдеевку (Донецкая обл.) необходимо подписание соглашения между «Донецкоблгазом» и Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Кроме того, также сообщалось, что, как заявил глава ДонОВГА Павел Жебривский, фактически проблем с подключением газа в Авдеевке нет, однако есть проблема с «Донецкоблгазом».

Напомним, что ОАО «Донецкоблгаз» выступило с официальным заявлением по ситуации, сложившейся вокруг строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) в селе Очеретино в Авдеевку (Донецкая обл.).

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