Беларусь не может отправить на Донбасс миротворцев, – Зеркаль. Новости

Беларусь заявляет, что готова отправить своих миротворцев на Донбасс. Однако сделать этого она не может, так как Беларусь входит в число стран «Ташкентского договора» (ОДКБ)*. Об этом в эфире «5 канала» рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль (на фото).

По ее словам, ключевой вопрос в том, чтобы миротворцы находились на границе с Россией. И затем миссия будет разворачиваться поэтапно.

Беларусь же прописана как одна из стран, из которой могут быть миротворцы. При этом в Беларуси заявляют, что они готовы отправить свой контингент.

«Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили о том, что страны ОДКБ тоже участвовали в миссии», – отметила Зеркаль.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь отправит миротворцев на Донбасс при договоренности между Порошенко и Путиным.

Ранее сообщалось, что на Мюнхенской конференции по безопасности ООН был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО, и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

*Сокращения: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, «Ташкентский договор») – региональная международная организация, задачей которой является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. В состав входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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