Приходится, огрызаясь, отступать: Российский политолог о Путине и Донбассе. Новости

Российской Федерации придется согласиться на миротворческую миссию на Донбассе, потому что это единственный выход для снятия санкций и хоть какого-то решения конфликта на востоке Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Я думаю, что так или иначе придется прийти к идее чего-то вроде Косово в виде международного контроля над этой промежуточной территорией. И Москве придется на это соглашаться. Другой вопрос, сколько раз она будет соглашаться, скандалить, выдвигать условия, но как раз этот вариант европейцев очень даже устраивает – лучше вести неэффективные переговоры, чем стрелять», – говорит он.

По его словам, санкции и давление международного сообщества влияют на Россию, но не быстро. «Тут работает метод – капля камень точит. Еще недавно говорили, что санкции нам ни по чем, а сейчас санкции обвиняют во всех экономических трудностях. Еще недавно говорили, что никогда и никаких миротворцев, а сейчас эта тема все чаще обсуждается без какой-то болезненной реакции со стороны Кремля», – продолжает Орешкин.

Политолог отметил, что российские власти пока не понимают, что им делать с неподконтрольным Украине Донбассом. «У Российской Федерации вообще нет понимания, что делать с этой "горячей картошкой" – "ЛНР/ДНР", потому что принять в состав России нельзя – это чудовищные последствия будут для российской внешней политики и экономики. Отдать Украине тоже нельзя, потому что будут чудовищные последствия для престижа Владимира Путина. Соответственно, будет, как на лезвии ножа, колебаться», – считает он.

Орешкин добавил, что миротворческая миссия на Донбассе вполне реальна. «Сама манера Кремля показывает, что из того коридора, куда Кремль сам себя загнал, выход не просматривается, и, так или иначе, приходится постепенно, огрызаясь, отступать. А финны там [среди миротворцев на Донбассе] будут или датчане – это вопрос вторичный», – сказал эксперт.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности ООН был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: