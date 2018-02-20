Переселенцы обратились к президенту с просьбой о «Доступном жилье». Новости

Участники АТО и переселенцы просят президента Украины Петра Порошенко увеличить финансирование программы «Доступное жилье». Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

В петиции высказывается просьба обеспечить реализацию права на жилье, предусмотренного ст. 47 Конституции Украины. Переселенцы и участники АТО отмечают, что «фактически сегодня единственной возможностью получить государственную поддержку на решение жилищной проблемы является уплата 50% стоимости жилья за свой счет. Но большинство семей ВПЛ не имеют собственных средств для этого». Они говорят о том, что есть надежда на получение льготного ипотечного кредита под 7% годовых за счет бюджетных средств.

«Однако Кабинет министров Украины медлит с принятием подзаконных нормативных актов по запуску второй части программы "Доступное жилье", а именно льготного ипотечного кредита под 7% годовых», – говорится в петиции.

«Мы готовы и хотим работать, реализовываться, обеспечивать свои семьи и воспитывать детей в нормальных для того условиях. В то же время, приобретение собственного жилья для большинства из нас является сверхсложной задачей в современных реалиях, учитывая уровень оплаты труда. Поэтому решить ее самостоятельно почти невозможно. Мы понимаем, что в такие сложные времена государство не в состоянии всех бесплатно обеспечить жильем. Но мы не просим бесплатного жилья», – считают переселенцы.

«Именно поэтому, мы просим… инициировать и поддержать пересмотр размера (в сторону увеличения) финансирования программы "Доступное жилье" в бюджете Украины 2018 год до необходимого уровня в 1 млрд грн и проектах Государственного бюджета на последующие годы, а также инициировать запуск льготного ипотечного кредита под 7% годовых за счет бюджетных средств путем принятия соответствующих подзаконных нормативных документов», – указано в обращении.

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