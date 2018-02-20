Порошенко рассказал, сколько военных погибли за время АТО. Новости

За время АТО на востоке Украины погибли 2,3 тыс. украинских солдат. Об этом сегодня, 20 февраля, во время презентации проекта-победителя номинации «Мемориал Героев Небесной сотни» заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня перед памятью Героев Небесной Сотни мы обещаем, что Украина будет объединенной, и объединенная Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму», – сказал глава государства.

«Об этом надо помнить ради каждого из Героев Небесной сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений и каждого из более 7 тыс. гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии», – добавил он.

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