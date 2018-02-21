Госбюджет-2018: Какое финансирование предусмотрено для Донбасса (Инфографика). Новости

Государственный бюджет – достаточно сложный финансовый документ, и когда говорят, что какой-то один регион якобы кормит другой, то на практике все немного иначе. Сколько денег в госбюджете предусмотрено на финансирование регионов в 2018 году, кто получил больше денег и на какие нужды, изучало «Слово і діло».

Перевод средств (трансферт) из госбюджета в областные бюджеты в 2018 году предусматривает 1 млрд 39,5 млн грн базовой дотации и 732 млн грн реверсной дотации. Базовая и реверсная дотации – это два денежных потока, противоположных по направлению движения, между государственным и местными бюджетами. В анализе данные подаются без учета бюджетов городов, районов, объединенных территориальных громад городов, сел и поселков городского типа.

Базовая дотация перечисляется из государственного бюджета местным. Поскольку эта дотация предоставляется местным бюджетам из общего фонда госбюджета, то основными источниками перечисления этого трансферта выступают общегосударственные налоги и сборы. Реверсная дотация перечисляется в противоположном базовой дотации направлении – из местных бюджетов в государственный для горизонтального выравнивания налогового потенциала территорий. Таким образом, средства реверсной дотации в дальнейшем выступают финансовым ресурсом для перечисления базовой дотации.

Горизонтальное выравнивание платежеспособности региональных бюджетов осуществляется с учетом следующих параметров: количества населения, поступления налога на прибыль предприятий за последний бюджетный период, поступления налога на доходы физических лиц за последний бюджетный период, индекс платежеспособности регионального бюджета.

Больше денег из госбюджета по базовым дотациям в этом году получат Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Тернопольская области. А самый большой реверс ожидается от Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Полтавской областей.

Так, на медицину в 2018 году регионы получат 28 млрд 187 млн. Больше всего денег пойдет в Киев и область, а также в Днепропетровскую, Харьковскую, Львовскую и Донецкую области, а меньше всего – в Черновицкую, Волынскую, Черниговскую и Луганскую области.

На образование выделено 8,4 млрд грн, из которых в Киев пойдет столько же денег, сколько выделено для 7 областей вместе взятых (Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской).

Более 166 млрд грн предусмотрено на другие расходы. Среди них дотации и субвенции из госбюджета (в областные бюджеты, без учета городских) в 2018 году должны поступить на содержание учреждений образования и охраны здоровья, выплату пособий на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплату пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью, безработным и лицам, не имеющим права на пенсию, предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ и приобретение бытового топлива и сжиженного газа.

Также в перечень «других» попадает целый ряд «медицинских» расходов, на которые предусмотрено финансирование из госбюджета: на закупку ангиографического оборудования (для рентгенологии и компьютерной диагностики), на возмещение стоимости лекарственных средств, приобретение материалов для учреждений охраны здоровья и лекарственных средств, в том числе для скорой помощи. Также государство должно выделить субвенцию на реформирование региональных систем здравоохранения.

В эту же графу «другое» входят субвенции на строительство жилья для детей-сирот, ремонт и содержание дорог, финансирование мероприятий компенсации риска населения, проживающего на территории зон наблюдения.

Больше всего денег на «другое» получат Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, а меньше всего из госбюджета выделено на Луганскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

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