Волкер подтвердил: Миротворцы на Донбассе – компромисс США и РФ. Новости

Обсуждаемый проект введения миротворческой миссии на Донбасс, представленный в отчете экс-генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена на Мюнхенской конференции по безопасности, это достигнутый в ходе переговоров Волкера и Суркова компромисс США и России, связанный с выполнением политической части Минских договоренностей. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин.

«Волкер подтвердил, что проект Расмуссена – это во многом проект тех вещей, которые он обсуждал с Сурковым в Дубае. Грубо говоря, новостной проект российской резолюции – будет введена миротворческая миссия, которая будет состоять из 20-30 тыс. "голубых касок", плюс будет несколько тысяч полицейских дополнительно от ОБСЕ, плюс часть безопасности будет сочетаться с политической частью [Минских соглашений]», – говорит он.

По его словам, обсуждаемый проект миротворческой миссии на Донбассе – это достигнутый компромисс США и России. «Введение на линию разграничения Украины и ОРДЛО* этой группы должно будет чередоваться с голосованием в Верховной Раде, например, с законом об амнистии. Постепенное расширение миссии должно чередоваться с политической частью – голосованием за закон о выборах и так далее. Политическая часть и безопасность будут увязаны», – сказал Якубин.

Он выразил недоумение, почему президент Украины об этом не сказал. «Миротворцы не будут восприниматься, как окончательная фаза. Они будут восприниматься, как часть политико-безопасностного решения. Вот в чем и вокруг чего есть вопрос. Мне странно, что президент не говорил об этом», – отметил политолог.

Как сообщалось ранее, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, план экс-генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена по миротворческой миссии ООН на Донбассе был согласован между главными геополитическими игроками – США и Россией. «Нет плана Расмуссена, есть план Трампа-Путина вследствие их большой сделки», – сказал он.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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