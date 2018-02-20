Верховная Рада не проголосует за миротворцев на Донбассе, – мнение. Новости

Верховная Рада Украины этого созыва не способна проголосовать за миротворческую миссию ООН на Донбассе, потому что нет консенсуса по политической части Минских соглашений. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«Политическую часть "Минска" точно поддерживает "Оппозиционный блок", они постоянно за это голосуют, но тем не менее их голосов недостаточно, чтобы проголосовать такие вещи», – говорит он.

По его словам, консенсус по миротворческой миссии ООН на Донбассе в украинском парламенте частично есть. «Какой-то консенсус по части безопасности есть, но нет консенсуса по политической части, а это более важно, потому что все планы, которые предполагаются, даже план Волкера-Расмуссена-Суркова, так или иначе о том, чтобы соединить политическую часть с безопасностью», – продолжил Якубин.

Он добавил, что миротворцы на Донбассе могут стать реальностью только после парламентских выборов в Украине. «У нас парламент на политическую часть не способен. Парламент этого созыва не будет способен за это проголосовать. Скорей всего, вопрос о политической части подвиснет. Для этого нужно будет просто делать перезагрузку этого парламента», – сказал политолог.

Как сообщалось ранее, Алексей Якубин сообщил, что Обсуждаемый проект введения миротворческой миссии на Донбасс, представленный в отчете экс-генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена на Мюнхенской конференции по безопасности, это достигнутый в ходе переговоров Волкера и Суркова компромисс США и России, связанный с выполнением политической части Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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