Эксперт ПРООН рассказал о поддержке предпринимателей в Донецкой области. Новости

В Украине Программа развития ООН (ПРООН) начала работать более предметно для малого и среднего бизнеса по трем направлениям с 2015 года. Об этом рассказал региональный координатор ПРООН в Донецкой области Иван Мукомел.
«Мы проводили тренинговую программу и за это время в 8 областях Украины обучение прошли 6,1 тыс. человек, а в Донецкой области – 1,9 тыс. человек. Второе направление – это поддержка малых грантов. Мы помогаем предпринимателям, выделяя средства для открытия собственного дела, на расширение, открытие и восстановление собственного бизнеса», – говорит он.
По его словам, в Донецкой области по Программе развития ООН было выдано 223 гранта предпринимателям, которые практически все сейчас успешно освоены. «Третье направление нашей поддержки – это краудфандинговая платформа, где мы малому бизнесу предлагаем платформу по сбору средств, где донорами выступают люди, которые готовы пожертвовать и вложиться в идею», – продолжил Мукомел.
Эксперт добавил, что одно из направлений – это консалтинговая программа. «Все наши грантеры получают консалтинг, и мы ведем их консультацию в течение определенного времени после получения гранта», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
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