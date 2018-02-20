В Донецкой области предпринимателям ПРООН помогает продвигать товары. Новости

Количество заявок на Программу развития ООН в последнее время уменьшилось, но число качественных проектов практически не снизилось, а для поддержки малого и среднего бизнеса появилось новое направление работы. Об этом рассказал региональный координатор ПРООН в Донецкой области Иван Мукомел (на фото справа).
«В 2015 году у нас было больше заявок, чем сейчас, но если брать в процентном отношении по качеству, то процент качественных заявок не уменьшился. В последнюю волну у нас немного меньше заявок. Если в первую волну мы получали тысячу и более заявок, то сейчас плюс-минус 800», – говорит он.
По его словам, с 2017 года в рамках Программы развития ООН действует новое направление. «Мы ввели платформу помощи в продвижении продуктов малого и среднего бизнеса. У нас было две выставки – одна в Краматорске, одна – в Киеве. В них приняли участие 78 малых предприятий из Донецкой области. Также мы снимаем мотивационные ролики. С 2015 года было снято 28 историй успеха, которые помогают мотивировать других», – рассказал эксперт.
Как сообщалось ранее, в Украине Программа развития ООН начала работать более предметно для малого и среднего бизнеса по трем основным направлениям с 2015 года.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
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